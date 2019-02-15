В частном доме Таганрога произошёл крупный пожар: видео



В Таганроге случился крупный пожар в одноэтажном частном доме. Возгорание началось 17 февраля около 18 часов на улице 2-й Советской.



- На место происшествия выехали 14 человек личного состава и три единицы техники, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



К моменту прибытия спасателей огонь пылал на площади 56 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось в течение 15 минут. Во время пожара ни один человек не пострадал. Причину загорания установят специалисты во время проверки.



