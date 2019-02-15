Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В частном доме Таганрога произошёл крупный пожар: видео

В частном доме Таганрога произошёл крупный пожар: видео
В Таганроге случился крупный пожар в одноэтажном частном доме. Возгорание началось 17 февраля около 18 часов на улице 2-й Советской.

- На место происшествия выехали 14 человек личного состава и три единицы техники, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

К моменту прибытия спасателей огонь пылал на площади 56 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось в течение 15 минут. Во время пожара ни один человек не пострадал. Причину загорания установят специалисты во время проверки.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.