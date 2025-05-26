Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Таганроге джип сбил 48-летнего мужчину на электровелосипеде

В Таганроге джип сбил 48-летнего мужчину на электровелосипеде

В Таганроге джип сбил 48-летнего мужчину на электровелосипеде. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Согласно предварительной информации, инцидент произошел на Мариупольском шоссе, около дома № 41-С-1. 48-летний водитель джипа "Патриот", двигаясь по шоссе, совершал маневр перестроения между полосами. В тот же момент по дороге ехал велосипедист того же возраста на электробайке. В результате перестроения внедорожник на высокой скорости совершил столкновение с двухколесным транспортом.

В управлении ГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате данного происшествия велосипедист 48 лет получил телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Фото: Госавтоинспекция РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.