Фото: Госавтоинспекция РО

В Таганроге джип сбил 48-летнего мужчину на электровелосипеде. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.Согласно предварительной информации, инцидент произошел на Мариупольском шоссе, около дома № 41-С-1. 48-летний водитель джипа "Патриот", двигаясь по шоссе, совершал маневр перестроения между полосами. В тот же момент по дороге ехал велосипедист того же возраста на электробайке. В результате перестроения внедорожник на высокой скорости совершил столкновение с двухколесным транспортом.В управлении ГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате данного происшествия велосипедист 48 лет получил телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.