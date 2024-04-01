В Таганроге двое парней провалились в шестиметровый люк

Фото: ГО и ЧС Таганрога.

В Таганроге двое жителей провалились в колодец глубиной шесть метров. Происшествие случилось 30 марта в районе парка «Роща "Дубки"».На 112 позвонил молодой человек. Он рассказал, что с другом провалился в глубокий колодец, и они не могут выбраться. Точное местоположение горожанин не смог назвать. Чтобы найти и спасти ребят, пришлось устроить целую спасательную операцию и подключить полицию, которая пробила телефон по геолокации.Колодец, где оказались парни, нашли на территории металлобазы на «Марцевском треугольнике». Он был накрыт бетонной плитой, а сами парни находились на глубине примерно шести метров. Чтобы их достать, спасатели сначала распилили плиту, а затем аккуратно на веревке подняли ребят на поверхность.Помощь врачей им не понадобилась. Что они забыли на территории металлобазы, остается неизвестным.