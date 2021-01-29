В Таганроге будут судить мужчину, избившего до полусмерти сожительницу
В Таганрогский городской суд направлено дело о побоях в отношении 40-летнего мужчины, избившего сожительницу. Его обвиняют по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои».
Ранее Rostov.ru рассказывал историю, случившуюся на улице Жуковского 29 января. В одном из частных домов поскандалили сожители. В пылу злости мужчина сильно избил возлюбленную. А когда увидел, что ей становится плохо, стал звать на помощь. Окровавленную женщину доставили в больницу.
Обезумевшего от злости мужчину тут же задержали. Несколько дней он провел в СИЗО. Несмотря на сильные побои, женщина отказалась подавать заявление на своего сожителя.
Тем не менее, обидчик все равно понесет наказание по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои». Ему грозит до 30 тысяч рублей штрафа, от 10 до 15 суток ареста или от 60 до 120 часов обязательных работ.