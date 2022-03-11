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В Таганроге без вести пропал двухметровый 23-летний парень

В Таганроге без вести пропал двухметровый 23-летний парень
В Таганроге без вести пропал высокий 23-летний парень. О местонахождении Ивана Коваленко нет информации более двух дней.

Волонтеры рассказали, что он пропал 13 марта. Куда мог отправиться молодой человек, никто из родственников и близких друзей не знает. В отчаянии близкие написали заявление в полицию и попросили помощи в поисках у волонтеров.

На вид пропавшему около 25 лет, рост - два метра, светлые волосы, глаза голубые, носит бороду. На теле Ивана есть татуировки. В день исчезновения он был одет в черную куртку, синие джинсы, кепку и кроссовки. При себе были документы.

Если вам что-либо известно о местонахождении Ивана, просьба позвонить в полицию или по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт.
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