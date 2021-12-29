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В рождественскую ночь в Ростове пропал 23-летний парень

В рождественскую ночь в Ростове пропал 23-летний парень
На Рождество в Ростове без вести пропал 23-летний парень. О местонахождении Петра Заикина нет информации уже несколько дней.

Как рассказали волонтеры, молодой человек пропал 7 января. С тех пор на связь с родными он не выходит. Последний раз его видели в районе улицы Днепропетровской. Родственники пропавшего написали заявление в полицию и обратились к членам поискового отряда.

Рост парня - примерно 170 сантиметров, он среднего телосложения, глаза карие, волосы светлые, короткая прическа. В день исчезновения Петр был одет в чёрную куртку, джинсы и кеды на липучках. На теле парня есть татуировки, по которым можно его узнать. При себе у него были документы.

Если вам что-либо известно о местонахождении Петра, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52, 112, 02.
Фото: Лиза Алерт.
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