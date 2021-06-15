В Таганроге бабушка попала в больницу после пожара в собственной квартире

В Таганроге женщина чуть не погибла из-за пожара в квартире. Пламя вспыхнуло в доме 16 июня примерно в 15:30.Происшествие случилось на улице Богдана Хмельницкого. В жилище пенсионерки замкнуло электропроводку. Пламя перекинулось на личные вещи и технику.Выбраться из горящей квартиры самостоятельно бабушка не смогла - она надышалась едким дымом и была сильно слаба. Пожарные вывели ее на улицу и передали медикам. Сейчас пострадавшая находится в больнице с отравлением продуктами горения.По данным ГУ МЧС по Ростовской области, для ликвидации пожара от МЧС привлекали 12 человек личного состава и три единицы техники.К счастью, соседи и их квартиры не пострадали.