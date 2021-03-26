В Таганроге мужчина умер после пожара в собственной квартире

Житель Таганрога скончался после пожара в собственной квартире. Происшествие случилось в пятиэтажном доме №48/1 на улице Розы Люксембург, пишетОколо 15 часов в службу 112 поступило сообщение о том, что горит одна из квартир. На место прибыли все экстренные службы. Спасатели вынесли из жилища 54-летнего мужчину. Они передали его медикам и буквально за полчаса потушили загоревшиеся вещи.Хозяина квартиры доставили в городскую БСМП в тяжелом состоянии. Около 16 часов он скончался в реанимации.