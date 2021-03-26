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В Таганроге мужчина умер после пожара в собственной квартире

В Таганроге мужчина умер после пожара в собственной квартире
Житель Таганрога скончался после пожара в собственной квартире. Происшествие случилось в пятиэтажном доме №48/1 на улице Розы Люксембург, пишет donday.ru.

Около 15 часов в службу 112 поступило сообщение о том, что горит одна из квартир. На место прибыли все экстренные службы. Спасатели вынесли из жилища 54-летнего мужчину. Они передали его медикам и буквально за полчаса потушили загоревшиеся вещи.

Хозяина квартиры доставили в городскую БСМП в тяжелом состоянии. Около 16 часов он скончался в реанимации.

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