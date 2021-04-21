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В Таганроге 64-летняя женщина пострадала в массовом ДТП

В Таганроге 64-летняя женщина пострадала в массовом ДТП
В Таганроге 64-летняя женщина пострадала в массовой аварии. Происшествие случилось около полудня 23 апреля на пересечении улицы Розы Люксембург и 2-го переулка.

Что стало причиной ДТП, пока не известно. Один из очевидцев позвонил в Службу «112» и сообщил об аварии. На место направили сотрудников ГИБДД и скорую медицинскую помощь.

Как сообщили в ГО и ЧС по городу Таганрогу, в результате ДТП пострадала 64-летняя женщина. Ее госпитализировали в травматологическое отделение местной БСМП. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленную рану головы.

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