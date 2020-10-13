В Таганроге 30-летний мужчина разбился насмерть, выпав из окна квартиры на восьмом этаже
В Таганроге 30-летний мужчина разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки. Происшествие случилось днем 15 октября во дворе многоквартирного дома № 157 по улице Ленина.
По информации собственного источника Rostov.ru, тело мужчины обнаружили местные жители. Прибывшим медикам лишь оставалось констатировать его смерть. Причиной стало падение с высоты восьмого этажа.
Как удалось выяснить, мужчина в момент ЧП был один дома.
- На место выезжала следственно-оперативная группа, - сообщили в прокуратуре Таганрога. - По данному факту проводится проверка.