В Таганроге двухлений мальчик разбился насмерть, выпав из окна шестого этажа

В Таганроге из окна квартиры на шестом этаже многоэтажки выпали два малыша. Двухлетний мальчик разбился насмерть. Его трехлетнего братика с травмами доставили в реанимацию Детской городской больницы. Чрезвычайное происшествие случилось 17 августа около четырех часов дня в доме №2 «б» на улице Маршала Жукова, передает DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.В момент трагедии родители детей были дома, но, по всей видимости, находились в другой комнате. Скорее всего, братья самостоятельно взобрались на подоконник и не удержались. Обстоятельства случившегося уточняются.