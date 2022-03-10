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В судно в Азовском море попал снаряд

В судно в Азовском море попал снаряд

В грузовое судно в Азовском море попал снаряд. Происшествие случилось утром 12 марта.

Как сообщает «Волжское пароходство»,сухогрузный теплоход «Сормовский - 3064» следовал к порту Таганрога. На борту находились 11 человек экипажа. В нескольких километрах от берега в судно угодил снаряд, которой спровоцировал пожар. Моряки принялись самостоятельно тушить огонь и им это удалось. К счастью, никто не пострадал.

Члены экипажа сообщили о происшествии на берег. За ними прислали другое судно, которое после следственных действий доставило их в порт. Поврежденный сухогруз буксируют в сторону Азово-Донского канала.
Фото::fleetphoto.ru
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