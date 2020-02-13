В Азовском море задержали браконьерское судно из Украины



В Азовском море задержали браконьерское судно, прибывшее из Украины. Об этом пишет «Московский комсомолец», ссылаясь на крымское пограничное управление ФСБ.



По данным издания, сначала команда судна попыталась скрыться от пограничников. Однако им не удалось уйти далеко, пограничники настигли моряков. Сотрудники обследовали судно и обнаружили на борту 290 экземпляров камбалы-калкан. При этом разрешения на вылов рыбы и каких-либо других документов у команды не было. Капитан сообщил, что он и еще три человека прибыли из украинского села Райновка.



– Команду и судно доставили в порт Керчи для дальнейшего разбирательства, – цитирует «МК» погрануправление.