На Дону сняли с мели судно, перевозившее зерно

В Ростовской области сняли с мели судно «Сергий Радонежский». Сухогруз, перевозивший зерно, застрял в Усть-Донецком районе 11 апреля.



В ГУ МЧС Ростовской области сообщили, что судно двигалось вверх по Дону. В районе станицы Раздорской оно село на мель. На место прибыл толкач «Капитан Бирюков», который отбуксировал судно с мели.

– На борту теплохода находились 13 человек, - рассказали в спасательном ведомстве. - В результате инцидента никто не пострадал. Судовой ход не перекрыт. Нефтепродукты не разлились.



Добавим, что судно «Сергий Радонежский» перевозит 2700 тонн ячменя. Сухогруз следует под российским флагом.