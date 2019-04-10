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На Дону сняли с мели судно, перевозившее зерно

В Ростовской области сняли с мели судно «Сергий Радонежский». Сухогруз, перевозивший зерно, застрял в Усть-Донецком районе 11 апреля.

В ГУ МЧС Ростовской области сообщили, что судно двигалось вверх по Дону. В районе станицы Раздорской оно село на мель. На место прибыл толкач «Капитан Бирюков», который отбуксировал судно с мели.
– На борту теплохода находились 13 человек, - рассказали в спасательном ведомстве. - В результате инцидента никто не пострадал. Судовой ход не перекрыт. Нефтепродукты не разлились.

Добавим, что судно «Сергий Радонежский» перевозит 2700 тонн ячменя. Сухогруз следует под российским флагом.

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