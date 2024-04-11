В Ростове будут судить супругов, которые перекрутили свою дочь в мясорубке

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Спустя год в Ростове-на-Дону завершилось расследование громкого уголовного дела об убийстве восьмимесячной девочки. На скамье подсудимых окажутся ее родители - 24-летняя Анастасия и 34-летний Яков Майбороды.Чудовищный инцидент произошел 28 апреля 2023 года в микрорайоне Суворовском. В тот день предприниматель Яков вернулся домой на улицу Платона Кляты в плохом настроении. Он решил сорваться жене и устроил скандал. Однако семейный конфликт обернулся трагедией.По данным следствия, Яков разозлился и попытался ударить жену ногой. В это время жена держала на руках их восьмимесячную дочь. Мужчина промахнулся и ударил девочку по голове. От сильного удара малышка скончалась. Супруги были крайне напуганы. Вместо того чтобы вызвать скорую помощь или полицию, они решили избавиться от тела ребенка. Яков и Анастасия расчленили дочь, измельчили ее с помощью электрической мясорубки и упаковали в пакет. Пара положила его в морозильную камеру. Отмыв окровавленную квартиру, супруги решили инсценировать исчезновение девочки. Однако обман был раскрыт, и мужчина с девочкой были задержаны.Суд отправил подозреваемых в СИЗО. Под стражей они находятся уже почти год. Теперь супругам грозит до 15 лет лишения свободы.Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.