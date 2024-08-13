Ростовчанка, которая расчленила дочь, мечтала стать патологоанатомом

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Расчленившая 8-месячную дочь ростовчанка в детстве мечтала стать патологоанатомом. Об этом рассказала одногруппница Анастасии Майбороды в ходе слушания в Ростовском областном суде.По словам девушки, муж Анастасии часто поднимал на неё руку. Когда они встречались, то она замечала на её теле синяки.Анастасия периодически жаловалась на супруга и даже хотела развестись с ним, но каждый раз возвращалась. Она хотела дождаться окончания шестого курса медицинского института, чтобы, наконец, расстаться с ним.- После ссор Яков обращался в органы опеки, чтобы ребенка у Насти забрали. Также из-за скандалов он мог уйти из дома даже на месяц. Но плохого отношения к ребенку с его стороны я никогда не замечала, - рассказывает одногруппница.Свидетельница поделилась воспоминаниями о годах учебы, проведённых вместе с Анастасией. Девушка всегда мечтала стать патологоанатомом, хотя на начальных курсах института она не была готова присутствовать на вскрытиях. По её словам, обвиняемая боялась видеть смерть, но ей оказалось легко работать с уже неживыми людьми. Анастасия, как утверждает свидетельница, радовалась тому, что больше не может влиять на смерть человека.Напомним, ужасная трагедия произошла 28 апреля 2023 года в микрорайоне Суворовском.В тот день Яков, предприниматель, вернулся домой, на улицу Платона Кляты, в плохом настроении. Он не смог сдержать свой гнев и начал ссору с супругой. По версии следствия, Яков пытался ударить жену ногой, но попал по голове их восьмимесячной дочери Лене. От сильного удара девочка скончалась.Вместо того чтобы вызвать скорую помощь и полицию, супруги решили скрыть следы преступления. Они расчленили тело дочери и пропустили его через электромясорубку. Человеческий фарш был расфасован по пакетам и спрятан в морозильную камеру.После случившегося супруги попытались инсценировать пропажу ребёнка, но обман был раскрыт, и пару задержали. Сейчас Якова и Анастасию Майборода обвиняют в убийстве малолетнего ребёнка, совершённом группой лиц.