Ростовский суд оставил в СИЗО пару, которая прокрутила через мясорубку дочь

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Октябрьский районный суд Ростова продлил меру пресечения супругам Анастасии и Якову Майборода. Их обвиняют в убийстве своей восьмимесячной дочки. Мужчина останется в следственном изоляторе до 28 апреля включительно, а девушка на сутки больше.Страшная трагедия произошла 28 апреля 2023 года в микрорайоне Суворовском. В тот день 33-летний предприниматель Яков Майборода пришел домой на улицу Платона Кляты. Через пару минут между ним и его 23-летней супругой возник серьезный конфликт. Скандал пары закончился трагедией.По версии следствия, Яков разозлился и хотел ударить ногой супругу, но промахнулся. Именно в этот момент девушка держала на руках восьмимесячную Лену. Мужчина попал малютке прямо по голове. Полученные травмы оказались смертельными.Испугавшись супруги пытались найти способ избавиться от тела. Они расчленили труп и с помощью электромясорубки перекрутили кроху в фарш. Содержимое пара расфасовала по пакетам и убрали в морозилку. Отмыв от крови квартиру они пытались инсценировать пропажу ребенка, однако обман быстро вскрылся и супругов задержали.Уже почти год Анастасия и Яков Майборода находятся в СИЗО. Им грозит до 15 лет лишения свободы.