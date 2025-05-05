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В страшном ДТП в Таганроге пострадала 66-летняя женщина

В страшном ДТП в Таганроге пострадала 66-летняя женщина

В Ростовской области в дорожной аварии пострадала 66-летняя женщина, ехавшая в качестве пассажирки. Информацию об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Происшествие случилось 5 мая в Таганроге на улице Ватутина, где столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным, 33-летний водитель "Опеля Астры", проезжая перекресток улиц Сергея Шило и Ватутина, возле дома № 169 не уступил дорогу автомобилю "Хендай Акцент", за рулем которого находился 41-летний мужчина. Игнорирование правила приоритета движения со стороны водителя "Опеля" привело к столкновению.

Из-за сильного удара "Хендай" отбросило в сторону, и машина врезалась в столб на обочине.

Как сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области, в результате этого ДТП пострадала пожилая пассажирка "Опеля", 66 лет. Женщину с травмами доставили в ближайшую больницу.
Фото: Госавтоинспекция РО
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