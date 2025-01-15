В Азове 41-летняя женщина пострадала в аварии с «Мерседесом»

Фото: инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков

В городе Азове Ростовской области 41-летняя женщина пострадала в ДТП с «Мерседесом». Авария произошла 14 января около 20:30.По предварительным данным, 18-летняя девушка на «Мерседесе Е200» двигалась по Петровской площади в районе дома №16. На ходу она перестроилась на встречную полосу. Транспорт протаранил «Хендай Акцент», за рулем которого сидел 50-летний водитель.- В результате ДТП пострадала 41-летняя пассажирка автомобиля «Хендай Акцент». С травмами ее доставили в медучреждение,- сообщил инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков.