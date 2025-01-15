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В Азове 41-летняя женщина пострадала в аварии с «Мерседесом»

В Азове 41-летняя женщина пострадала в аварии с «Мерседесом»
В городе Азове Ростовской области 41-летняя женщина пострадала в ДТП с «Мерседесом». Авария произошла 14 января около 20:30.

По предварительным данным, 18-летняя девушка на «Мерседесе Е200» двигалась по Петровской площади в районе дома №16. На ходу она перестроилась на встречную полосу. Транспорт протаранил «Хендай Акцент», за рулем которого сидел 50-летний водитель.

- В результате ДТП пострадала 41-летняя пассажирка автомобиля «Хендай Акцент». С травмами ее доставили в медучреждение,- сообщил инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков.
Фото: инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков
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