В Ростовской области в массовом ДТП пострадала 40-летняя женщина-пешеход

Фото: Ростов ру

В городе Таганроге Ростовской области в массовом ДТП пострадала 40-летняя женщина-пешеход. Авария произошла на улице Антона Глушко 24 мая.Примерно в 9:30 по дороге ехал 35-летний мужчина на «Хендай Гетц». По предварительным данным, в районе дома № 24 он нарушил правила дорожного движения и столкнулся с «Киа Оптима», которой управлял 59-летний водитель. «Хендай» от удара отбросило в сторону. Машина врезалась в «Хендай Туксон» под управлением 40-летнего мужчины. Это авто столкнулось со стоящим «Рендж Ровером», за рулем находился 41-летний местный житель.В результате массового ДТП автомобилей пострадала 40-летняя женщина-пешеход.В региональном УГИБДД не смогли прокомментировать, каким образом женщина получила травмы. Известно, что ее доставили в медучреждение.