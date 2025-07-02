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В страшном ДТП с «перевертышем» в Ростове пострадала 56-летняя пассажирка

В страшном ДТП с «перевертышем» в Ростове пострадала 56-летняя пассажирка

В страшном ДТП с «перевертышем» в Ростове пострадала 56-летняя пассажирка. Инцидент случился 1 июля приблизительно в 22:30 на улице Менжинского.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Авенсис» (25 лет) ехал по улице Менжинского от улицы Троллейбусной в направлении улицы Нансена. Возле дома № 2 он не справился с управлением и на большой скорости врезался в автомобиль «ВАЗ-21140», за рулем которого находился 35-летний мужчина. От сильного удара «ВАЗ» перевернулся.

Как сообщили в областной дорожной полиции Ростова, в результате аварии пострадала 56-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-21140». Ей потребовалась медицинская помощь.
Фото: Соцсети
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