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В столкновении двух иномарок в Ростовской области пострадал ребенок

В столкновении двух иномарок в Ростовской области пострадал ребенок
В Ростовской области шестилетняя девочка пострадала в ДТП. Происшествие случилось вечером 19 декабря в Донецке в 3-м микрорайоне.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 45-летняя женщина за рулем «Шевроле Авео» столкнулась с «Дэу Матиз», за рулем которого, предположительно, была девушка. После аварии водитель «Дэу» скрылась с места ДТП.

- В результате ДТП пострадала шестилетняя девочка, которая сидела в специальном удерживающем кресле, - добавили в ведомстве. - Идет поиск второго участника аварии.

По факту случившегося проводится проверка.

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