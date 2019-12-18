В столкновении двух иномарок в Ростовской области пострадал ребенок



В Ростовской области шестилетняя девочка пострадала в ДТП. Происшествие случилось вечером 19 декабря в Донецке в 3-м микрорайоне.



По данным пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 45-летняя женщина за рулем «Шевроле Авео» столкнулась с «Дэу Матиз», за рулем которого, предположительно, была девушка. После аварии водитель «Дэу» скрылась с места ДТП.



- В результате ДТП пострадала шестилетняя девочка, которая сидела в специальном удерживающем кресле, - добавили в ведомстве. - Идет поиск второго участника аварии.



По факту случившегося проводится проверка.