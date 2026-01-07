Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В смертельном ДТП на трассе под Ростовом спасатели спасли двоих из перевернутой машины

В смертельном ДТП на трассе под Ростовом спасатели спасли двоих из перевернутой машины


За прошедшие сутки, 6 января, в Ростовской области зафиксирована серия происшествий. Помимо нескольких возгораний, пожарно-спасательные подразделения МЧС выезжали на два дорожно-транспортных происшествия, одно из которых завершилось трагически.

На трассе Ростов — Семикаракорск — Волгодонск легковой автомобиль вылетел на обочину и перевернулся. Внутри было двое детей и двое взрослых. Малыши четырех и шести лет не были пристегнуты в детских креслах, а 26-летняя женщина не использовала ремень безопасности.

В результате аварии погибли пассажиры — младший ребенок и женщина.

Старший малыш и 34-летний водитель получили травмы. Спасателям удалось извлечь их из поврежденной машины и оперативно доставили в больницу.

Также за сутки пожарные пять раз выезжали на тушение огня. В Волгодонске произошел серьезный пожар в местной чебуречной, где огонь охватил гостевой зал площадью 40 квадратных метров. Персонал успел эвакуировать всех посетителей, и пожарным на четырех автоцистернах удалось локализовать пламя.

Всего на все вызовах было задействовано 52 специалиста и 13 единиц техники.
Фото: МЧС Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.