Трагедия на трассе «Ростов — Волгодонск»: в ДТП погибли женщина и ребёнок

фото: дондей

В Ростовской области на трассе «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск» произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, сообщили в Госавтоинспекции.Авария произошла 6 января около 10:30 рядом с поворотом на хутор Потапов. Легковой автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. В машине находились двое взрослых и двое детей.На месте погибла одна из пассажирок, а четырёхлетний ребёнок скончался в больнице. Водитель и шестилетний ребёнок получили травмы и были госпитализированы.Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать на месте происшествия, подробности уточняются.