Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Трагедия на трассе «Ростов — Волгодонск»: в ДТП погибли женщина и ребёнок

Трагедия на трассе «Ростов — Волгодонск»: в ДТП погибли женщина и ребёнок
В Ростовской области на трассе «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск» произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, сообщили в Госавтоинспекции.

Авария произошла 6 января около 10:30 рядом с поворотом на хутор Потапов. Легковой автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. В машине находились двое взрослых и двое детей.

На месте погибла одна из пассажирок, а четырёхлетний ребёнок скончался в больнице. Водитель и шестилетний ребёнок получили травмы и были госпитализированы.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать на месте происшествия, подробности уточняются.
фото: дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.