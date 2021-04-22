В СИЗО Ростова пытались передать наушники и телефоны в упаковке кофе
В Ростове-на-Дону в СИЗО-1 на улице Максима Горького, 219/59 знакомая заключённого пыталась передать наушники и телефоны в упаковке кофе. Работники ГУФСИН обнаружили запрещённые средства связи и аксессуары в одной из посылок.
Когда сотрудники проводили досмотр передач, в пачке из-под кофе были найдены два телефона: кнопочный и сенсорный, usb-кабели к ним и наушники. Запрещённые предметы забрали.
- По факту произошедшего проводится проверка, материалы которой направят в мировой суд по месту жительства гражданки, которая пыталась передать гаджеты, - сообщили в ГУФСИН России по региону.
Суд выберет для ростовчанки административное наказание.