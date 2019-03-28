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В СИЗО Ростова пытались передать наркотик в упаковке с БАДами

В СИЗО Ростова пытались передать наркотик в упаковке с БАДами
В следственный изолятор № 1 Ростова пытались передать наркотики.

30 марта сотрудники оперативно-режимной службы СИЗО-1 во время досмотра посылки, полученной на имя одного из обвиняемых, в капсулах с биологически активной добавкой «Грецкий черный орех» нашли порошкообразное вещество белого цвета, предположительно, наркотического содержания.
- Изъятое вещество направлено на экспертизу, проводится проверка, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.

Кроме того, в тот же день в исправительную колонию № 9 Шахт неизвестный перебросил пластиковую бутылку, в которой находились два мобильных телефона, два зарядных устройства и две гарнитуры. В настоящее время по данному факту начата проверка.

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