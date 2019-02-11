В СИЗО Ростова пытались передать чернослив с наркотиками



За сутки в Ростове два раза пытались передать наркотики в СИЗО и исправительную колонию. Запрещённые вещества были найдены 12 февраля.



В СИЗО-5 женщина передала посылку с черносливом. Среди сухофруктов в пакете был найден свёрток с неизвестным веществом.



- Предположительно, оно содержит наркотик, - добавили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.



В тот же день оперативники получили информацию о том, что неизвестный человек пытается перебросить что-то в исправительную колонию № 2. Задержав злоумышленника, полицейские выяснили, что это 23-летний житель Азова. В ходе личного досмотра у него обнаружили четыре свёртка. В них лежали 112 белых таблеток и 96 капсул в жёлтой оболочке. Помимо этого, у парня нашли зелёную растительную массу. Судя по всему, она наркотического содержания.



Правоохранители проводят проверку по данным фактам.



