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В СИЗО Ростова пытались передать чернослив с наркотиками

В СИЗО Ростова пытались передать чернослив с наркотиками
За сутки в Ростове два раза пытались передать наркотики в СИЗО и исправительную колонию. Запрещённые вещества были найдены 12 февраля.

В СИЗО-5 женщина передала посылку с черносливом. Среди сухофруктов в пакете был найден свёрток с неизвестным веществом.

- Предположительно, оно содержит наркотик, - добавили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.

В тот же день оперативники получили информацию о том, что неизвестный человек пытается перебросить что-то в исправительную колонию № 2. Задержав злоумышленника, полицейские выяснили, что это 23-летний житель Азова. В ходе личного досмотра у него обнаружили четыре свёртка. В них лежали 112 белых таблеток и 96 капсул в жёлтой оболочке. Помимо этого, у парня нашли зелёную растительную массу. Судя по всему, она наркотического содержания.

Правоохранители проводят проверку по данным фактам.

В СИЗО Ростова пытались передать чернослив с наркотиками

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