В СИЗО города Шахты пытались передать телефоны в упаковке с чаем

Фото: ГУФСИН по Ростовской области

В СИЗО № 4 города Шахты пытались передать запрещенные предметы. Инцидент произошел 5 июля.Во время проверки сотрудники учреждения обнаружили подозрительную продуктовую посылку. При осмотре они нашли в упаковке с чаем пять мобильных телефонов. Средства связи изъяли.- Посылка поступила в СИЗО-4 от женщины, которая проживает в Шахтах. По данному факту проводится проверка, — сообщили в ГУФСИН по Ростовской области.Теперь отправительнице грозит штраф до 50 тысяч рублей.