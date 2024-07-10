Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В СИЗО города Шахты пытались передать телефоны в упаковке с чаем

В СИЗО города Шахты пытались передать телефоны в упаковке с чаем
В СИЗО № 4 города Шахты пытались передать запрещенные предметы. Инцидент произошел 5 июля.

Во время проверки сотрудники учреждения обнаружили подозрительную продуктовую посылку. При осмотре они нашли в упаковке с чаем пять мобильных телефонов. Средства связи изъяли.

- Посылка поступила в СИЗО-4 от женщины, которая проживает в Шахтах. По данному факту проводится проверка, — сообщили в ГУФСИН по Ростовской области.

Теперь отправительнице грозит штраф до 50 тысяч рублей.
Фото: ГУФСИН по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.