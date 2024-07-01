В СИЗО Новочеркасска пытались передать запрещенные вещества в пакете с бульоном

Фото: ГУФСИН по Ростовской области

В СИЗО № 3 Новочеркасска пытались передать запрещенные вещества в пакете с бульоном быстрого приготовления. Инцидент произошел 30 июня.Подозрительный порошок обнаружили во время досмотра посылки. Его отправили на экспертизу. По ее результату станет известно, какое именно вещество хотели передать заключенным.- Посылка была отдана жителем города Сальска. По данному факту проводится проверка, - сообщили в ГУФСИН по Ростовской области.