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В СИЗО Новочеркасска пытались передать запрещенные вещества в пакете с бульоном

В СИЗО Новочеркасска пытались передать запрещенные вещества в пакете с бульоном
В СИЗО № 3 Новочеркасска пытались передать запрещенные вещества в пакете с бульоном быстрого приготовления. Инцидент произошел 30 июня.

Подозрительный порошок обнаружили во время досмотра посылки. Его отправили на экспертизу. По ее результату станет известно, какое именно вещество хотели передать заключенным.

- Посылка была отдана жителем города Сальска. По данному факту проводится проверка, - сообщили в ГУФСИН по Ростовской области.
Фото: ГУФСИН по Ростовской области
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