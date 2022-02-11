Пять человек пострадали в лобовом ДТП под Новошахтинском

Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

В лобовом ДТП под Новошахтинском пострадали пять человек. Происшествие случилось 13 февраля около 13:00 в Красносулинском районе.В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что 45-летний водитель «ВАЗ-21099» потерял управление и выехал на встречную полосу. Там он врезался в «ВАЗ-2114».В результате пострадали водитель «ВАЗ-21099» и двое его пассажиров – 23-летний парень и 15-летний мальчик. Травмы получили также водитель «ВАЗ-2114» и его 65-летняя пассажирка.