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Пять человек пострадали в лобовом ДТП под Новошахтинском

Пять человек пострадали в лобовом ДТП под Новошахтинском
В лобовом ДТП под Новошахтинском пострадали пять человек. Происшествие случилось 13 февраля около 13:00 в Красносулинском районе.

В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что 45-летний водитель «ВАЗ-21099» потерял управление и выехал на встречную полосу. Там он врезался в «ВАЗ-2114».

В результате пострадали водитель «ВАЗ-21099» и двое его пассажиров – 23-летний парень и 15-летний мальчик. Травмы получили также водитель «ВАЗ-2114» и его 65-летняя пассажирка.
Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области
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