Три человека, в том числе двухлетний малыш, пострадали в лобовом ДТП в Ростовской области

В Ростовской области три человека, в том числе двухлетний ребенок, пострадали в ДТП с участием двух иномарок. Авария случилась около 19 часов 6 августа на трассе Шахты - Владимировская - Табунщиков - Горный.По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц», выехал на «встречку» для обгона, но не убедился в безопасности и врезался во встречный «Фольксваген Пассат», за рулем которого был 58-летний мужчина.- В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Мерседес Бенц»: двухлетний малыш и 43-летняя женщина, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Также травмы получил водитель «Фольксвагена».Из-за того, что ребенок находился в удерживающем кресле, травмы оказались незначительными, ему не понадобилась госпитализация.