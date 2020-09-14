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В Шахтах пожарная машина протаранила «Матиз»

В Шахтах пожарная машина протаранила «Матиз»
В Шахтах пожарная машина и «Матиз» столкнулись. Авария произошла днем 15 сентября.

Спасатели ехали к полыхающему центральному рынку. Однако на пересечении улицы Советской и переулка Сквозного перед ними возникло препятствие: неожиданно на дороге появился «Матиз». Водитель пожарной машины не успел вовремя затормозить и влетел в иномарку.

Как сообщили в ГУМЧС по Ростовской области, «Матиз» не уступил спасателям дорогу и тем самым спровоцировал аварию.

В результате ДТП никто не пострадал, однако иномарка получила серьезные повреждения боковой стороны.

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