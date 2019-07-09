В Шахтах пойдёт под суд мужчина, уничтоживший памятник культуры



Мужчина, уничтоживший в Шахтах объект культурного наследия, пойдёт под суд. Заместитель городского прокурора утвердил обвинительное заключение по соответствующей статье.



По версии следствия, мужчина был хозяином дома № 13, расположенного на улице Советской. Здание — жилой дом лавочника — состояло на государственной охране и было включено в реестр архитектурных объектов, имеющих историческую и культурную ценность, являлось объектом культурного наследия регионального значения. В сентябре 2018 года собственник снёс постройку. Сумма ущерба составила шесть миллионов рублей.



- В настоящее время уголовное дело направлено в Шахтинский городской суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.



Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.