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В Шахтах пойдёт под суд мужчина, уничтоживший памятник культуры

В Шахтах пойдёт под суд мужчина, уничтоживший памятник культуры
Мужчина, уничтоживший в Шахтах объект культурного наследия, пойдёт под суд. Заместитель городского прокурора утвердил обвинительное заключение по соответствующей статье.

По версии следствия, мужчина был хозяином дома № 13, расположенного на улице Советской. Здание — жилой дом лавочника — состояло на государственной охране и было включено в реестр архитектурных объектов, имеющих историческую и культурную ценность, являлось объектом культурного наследия регионального значения. В сентябре 2018 года собственник снёс постройку. Сумма ущерба составила шесть миллионов рублей.

- В настоящее время уголовное дело направлено в Шахтинский городской суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.

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