В Шахтах предпринимателя, уничтожившего объект культурного наследия, приговорили к обязательным работам



Фото: shakhty-media.ru

В Шахтах городской суд вынес решение в отношении предпринимателя, уничтожившего объект культурного наследия.



Собственник «Жилого дома лавочника», включённого в реестр архитектурных объектов, имеющих историческую и культурную ценность, снёс здание. В результате был нанесён ущерб в размере более 6 млн рублей. Такая сумма требуется, чтобы воссоздать исторический объект.



В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение объекта культурного наследия».

- В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении признал полностью и в содеянном раскаялся, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.



Осуждённому назначено наказание в виде обязательных работ сроком 300 часов.