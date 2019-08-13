В Шахтах предпринимателя, уничтожившего объект культурного наследия, приговорили к обязательным работам
Фото: shakhty-media.ru
В Шахтах городской суд вынес решение в отношении предпринимателя, уничтожившего объект культурного наследия.
Собственник «Жилого дома лавочника», включённого в реестр архитектурных объектов, имеющих историческую и культурную ценность, снёс здание. В результате был нанесён ущерб в размере более 6 млн рублей. Такая сумма требуется, чтобы воссоздать исторический объект.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение объекта культурного наследия».
- В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении признал полностью и в содеянном раскаялся, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.
Осуждённому назначено наказание в виде обязательных работ сроком 300 часов.