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В Шахтах после ДТП семейная пара скончалась в больнице

В Шахтах после ДТП семейная пара скончалась в больнице
В Шахтах семейная пара скончалась в больнице после аварии. Врачи боролись за их жизни, но не смогли спасти.

Ранее rostov.ru сообщал о ДТП. Вечером 7 июня 51-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2114» ехал по переулку Путиловскому. Он не уступил дорогу «Фольксвагену Пассату» под управлением 17-летнего парня. Автомобилисты не смогли избежать столкновения. От удара машины отлетели на несколько метров друг от друга.

В аварии пострадали водитель отечественной легковушки и его 54-летняя супруга. По словам очевидцев, пара получила множество переломов, при этом женщина была уже без сознания. В тяжелом состоянии их доставили в ГБСМП. Врачи боролись за их жизни, но не смогли спасти. Как сообщил DonDay Шахты, пострадавшие скончались утром 9 июня.
Фото: DonDay Шахты.
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