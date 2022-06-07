В Шахтах после ДТП семейная пара скончалась в больнице
В Шахтах семейная пара скончалась в больнице после аварии. Врачи боролись за их жизни, но не смогли спасти.
Ранее rostov.ru сообщал о ДТП. Вечером 7 июня 51-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2114» ехал по переулку Путиловскому. Он не уступил дорогу «Фольксвагену Пассату» под управлением 17-летнего парня. Автомобилисты не смогли избежать столкновения. От удара машины отлетели на несколько метров друг от друга.
В аварии пострадали водитель отечественной легковушки и его 54-летняя супруга. По словам очевидцев, пара получила множество переломов, при этом женщина была уже без сознания. В тяжелом состоянии их доставили в ГБСМП. Врачи боролись за их жизни, но не смогли спасти. Как сообщил DonDay Шахты, пострадавшие скончались утром 9 июня.