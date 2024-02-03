Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Шахтах парень зарезал 71-летнего дедушку

В Шахтах парень зарезал 71-летнего дедушку
В Шахтах парень расправился с 71-летним знакомым. Страшное ЧП случилось 31 января в квартире одного из домов на улице Евгения Кобылкина.

В тот день 23-летний горожанин пришел в гости к пожилому товарищу. В какой-то момент беседа превратилась в ссору. Гость схватил нож и набросился на старика. Дедушка не смог дать отпор: лезвие вошло в районе живота. От полученной травмы хозяин квартиры скончался на месте происшествия.

Парень бросился в бега, но через пару дней его задержали и заключили под стражу. В отношении него возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, ранее молодой человек был фигурантом уголовных дел по статьям о незаконном обороте наркотиков и краже.
Фото: Rostov.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.