В Шахтах парень зарезал 71-летнего дедушку

Фото: Rostov.ru.

В Шахтах парень расправился с 71-летним знакомым. Страшное ЧП случилось 31 января в квартире одного из домов на улице Евгения Кобылкина.В тот день 23-летний горожанин пришел в гости к пожилому товарищу. В какой-то момент беседа превратилась в ссору. Гость схватил нож и набросился на старика. Дедушка не смог дать отпор: лезвие вошло в районе живота. От полученной травмы хозяин квартиры скончался на месте происшествия.Парень бросился в бега, но через пару дней его задержали и заключили под стражу. В отношении него возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, ранее молодой человек был фигурантом уголовных дел по статьям о незаконном обороте наркотиков и краже.