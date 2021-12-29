Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области мужчина зарезал 52-летнего собутыльника

В Ростовской области мужчина зарезал 52-летнего собутыльника
В Константиновском районе Ростовской области мужчина зарезал собутыльника. Трагедия случилась 6 января в хуторе Кастырском.

В тот день местный житель выпивал со своим знакомым. В какой-то момент между ними завязалась ссора. Атмосфера накалялась с каждым стаканом. Когда алкоголь ударил в голову, 60-летний хозяин жилья схватил нож. В порыве ярости он нанес 52-летнему собутыльнику удар в живот. Тот стал истекать кровью и вскоре скончался от полученной травмы.

Подозреваемого вскоре задержали и заключили под стражу. Его обвиняют по статье «Убийство», сообщили в СУ СКР по Ростовской области. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Фото: Rostov.ru.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.