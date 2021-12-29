В Ростовской области мужчина зарезал 52-летнего собутыльника

Фото: Rostov.ru.

В Константиновском районе Ростовской области мужчина зарезал собутыльника. Трагедия случилась 6 января в хуторе Кастырском.В тот день местный житель выпивал со своим знакомым. В какой-то момент между ними завязалась ссора. Атмосфера накалялась с каждым стаканом. Когда алкоголь ударил в голову, 60-летний хозяин жилья схватил нож. В порыве ярости он нанес 52-летнему собутыльнику удар в живот. Тот стал истекать кровью и вскоре скончался от полученной травмы.Подозреваемого вскоре задержали и заключили под стражу. Его обвиняют по статье «Убийство», сообщили в СУ СКР по Ростовской области. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.