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В Шахтах неизвестный надругался над 10-летней девочкой в парке

В Шахтах неизвестный надругался над 10-летней девочкой в парке
В городе Шахтах неизвестный надругался над 10-летней девочкой. Вопиющий случай произошел 19 июля в Александровском парке.

Надругавшись над ребенком, негодяй сбежал с места происшествия. Как сообщил DonDay.ru, сейчас правоохранители разыскивают его.

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