В Шахтах нашли разлагающиеся тела супружеской пары

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В Шахтах Ростовской области нашли разлагающиеся тела супружеской пары. Инцидент произошел 16 сентября в поселке Артем на улице Калинина, 34.По словам соседей, в последнее время в коридоре появился странный запах. Поскольку это было общежитие, люди не придали это значение. Однако едкий «аромат» усиливался и не давал покоя, особенно он чувствовался возле квартиры 33. Жильцы начали стучаться в дверь, но им никто не открыл. Тогда вызвали правоохранителей. Когда все-таки удалось проникнуть в квартиру, там была обнаружена жуткая находка — мертвые 56-летний мужчина и 55-летняя женщина.По информации DonDay, тела пролежали 10 дней и уже начали разлагаться. Трупы увезли на экспертизу, но уже можно сказать, что смерть не несет криминальный характер. Причина смерти пока неизвестна, но по предварительной оценке, семейная пара выпила спиртосодержащие вещества низкого качества.По словам жильцов, хотя тела и вывезли, в общежитии стоит невыносимый запах. Утилизировать вещи, которые были в контакте с трупным ядом, некому. Людям остаётся только обратиться в санитарно-эпидемиологическую службу и добиться разрешения на обработку помещения.