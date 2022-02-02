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В центре Ростова нашли тела троих мужчин в квартире многоэтажки

В центре Ростова нашли тела троих мужчин в квартире многоэтажки
В одном из домов в Ростове нашли тела троих мужчин. Трупы обнаружили 4 февраля в квартире на улице Мечникова, 39.

Знакомая одного из умерших долго не могла ему дозвониться. Тогда женщина решила зайти в гости, но ей никто не открыл дверь. Обеспокоенная ростовчанка позвонила в полицию. Когда прибывшие правоохранители вскрыли замок, перед ними предстала ужасающая картина. По информации DonDay.ru, трое мужчин в возрасте 30, 32 и 33 лет были мертвы. На место приехали медики, которые констатировали их смерть. Следователи проводят проверку по факту ЧП.

Накануне подобная трагедия случилась в одном из панельных домов на проспекте Шолохова. В квартире нашли тела молодых супругов, скончавшихся при загадочных обстоятельствах на глазах у двух маленьких дочерей.
Фото: Lenta.ru.
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