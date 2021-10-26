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В Ростовской области в гараже нашли тела мужчины и женщины

В Ростовской области в гараже нашли тела мужчины и женщины
В Новочеркасске в гараже обнаружили тела двух человек. Трупы мужчины и женщины нашли 27 октября вечером на улице Михайловской, 97А.

Информация о произошедшем была опубликована в социальной сети. Источник DonDay.ru подтвердил факт обнаружения в гараже трупов мужчины и женщины.

Их смерти не носят криминальный характер, поскольку на телах нет следов насильственной смерти. Умершего мужчину уже опознали. Личность женщины устанавливают.

Фото: e-auction.by.
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