В Ростовской области в гараже нашли тела мужчины и женщины

В Новочеркасске в гараже обнаружили тела двух человек. Трупы мужчины и женщины нашли 27 октября вечером на улице Михайловской, 97А.Информация о произошедшем была опубликована в социальной сети. Источник DonDay.ru подтвердил факт обнаружения в гараже трупов мужчины и женщины.Их смерти не носят криминальный характер, поскольку на телах нет следов насильственной смерти. Умершего мужчину уже опознали. Личность женщины устанавливают.Фото: e-auction.by.