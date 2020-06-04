В Шахтах 80-летний водитель на «зебре» сбил пенсионерку
Пожилая женщина оказалась под колёсами легковушки, когда переходила дорогу по «зебре». Дорожное происшествие случилось 8 июня в Шахтах.
На улице Делегатской 80-летний водитель «ВАЗ-2106» сбил 71-летнюю пенсионерку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
- В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.
По факту аварии проводится проверка, устанавливают все обстоятельства случившегося.