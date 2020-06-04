Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Шахтах 80-летний водитель на «зебре» сбил пенсионерку

В Шахтах 80-летний водитель на «зебре» сбил пенсионерку

Пожилая женщина оказалась под колёсами легковушки, когда переходила дорогу по «зебре». Дорожное происшествие случилось 8 июня в Шахтах.

На улице Делегатской 80-летний водитель «ВАЗ-2106» сбил 71-летнюю пенсионерку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
- В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

По факту аварии проводится проверка, устанавливают все обстоятельства случившегося.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.