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На трассе М-4 «Дон» иномарка врезалась в грузовик: погибли двое

На трассе М-4 «Дон» иномарка врезалась в грузовик: погибли двое
В Ростовской области в результате ДТП на трассе погибли два человека. Авария произошла в Миллеровском районе около 6 утра 26 апреля.

По предварительной информации, 20-летний водитель «Мерседеса», двигаясь по трассе М-4 «Дон», съехал на обочину. На скорости иномарка врезалась в стоявший там МАЗ. «Мерседес» «залетел» под грузовик, в результате превратившись в груду металла.
- В результате аварии погибли 45-летний и 46-летний пассажиры иномарки, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Водитель «Мерседеса» госпитализирован.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

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