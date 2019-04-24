На трассе М-4 «Дон» иномарка врезалась в грузовик: погибли двое



В Ростовской области в результате ДТП на трассе погибли два человека. Авария произошла в Миллеровском районе около 6 утра 26 апреля.



По предварительной информации, 20-летний водитель «Мерседеса», двигаясь по трассе М-4 «Дон», съехал на обочину. На скорости иномарка врезалась в стоявший там МАЗ. «Мерседес» «залетел» под грузовик, в результате превратившись в груду металла.

- В результате аварии погибли 45-летний и 46-летний пассажиры иномарки, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Водитель «Мерседеса» госпитализирован.



Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.