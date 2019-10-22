В Шахтах иномарка врезалась в дерево на обочине



В Шахтах водитель иномарки не справился с управлением и врезался в дерево на обочине. ДТП произошло на проспекте Ленинского Комсомола 24 октября.



По предварительным данным, 37-летний водитель «Шевроле Эпика» двигался на высокой скорости. В какой-то момент мужчина не справился с управлением. Иномарку занесло, она съехала на обочину и врезалась в дерево, сообщает DonDay Шахты.



В результате происшествия водитель получил серьёзные травмы. На «скорой» его доставили в БСМП имени Ленина.