В Шахтах автомобилист на иномарке сбил семилетнего велосипедиста

Автомобилист за рулем иномарки сбил несовершеннолетнего велосипедиста в Ростовской области. Авария случилась 31 июля около 13:30 в городе Шахты.Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, «Рено Логан» под управлением 42-летнего автомобилиста ехал по улице Врубовой. Вдруг на проезжую часть с дворовой территории выехал мальчик на велосипеде. Шофер не успел затормозить и наехал на несовершеннолетнего.