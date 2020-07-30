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В Шахтах автомобилист на иномарке сбил семилетнего велосипедиста

В Шахтах автомобилист на иномарке сбил семилетнего велосипедиста
Автомобилист за рулем иномарки сбил несовершеннолетнего велосипедиста в Ростовской области. Авария случилась 31 июля около 13:30 в городе Шахты.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, «Рено Логан» под управлением 42-летнего автомобилиста ехал по улице Врубовой. Вдруг на проезжую часть с дворовой территории выехал мальчик на велосипеде. Шофер не успел затормозить и наехал на несовершеннолетнего.

- Семилетний ребенок получил травмы в результате ДТП, - добавили в ведомстве. - Велосипедиста госпитализировали в медучреждение.

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