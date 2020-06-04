На Шолохова в Ростове водитель иномарки сбил подростка на велосипеде
В Ростове на проспекте Шолохова произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста. Авария случилась 9 июня.
29-летний водитель «Ауди А8» допустил наезд на 16-летнего велосипедиста. По предварительным данным, подросток переезжал проезжую часть в зоне действия регулируемого пешеходного перехода.
- В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. По факту происшествия проводится проверка.