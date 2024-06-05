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В Ростовской области в ДТП пострадали женщина и 6-летняя девочка

В Ростовской области в ДТП пострадали женщина и 6-летняя девочка
В городе Азове Ростовской области в результате аварии пострадали женщина и 6-летняя девочка. Происшествие случилось 2 июня около 20:00.

Водитель «Хендай» двигался по улице Промышленной. В этот момент с Кооперативной выезжала женщина за рулем «Ниссана». В салоне машины находился 6-летний ребенок. Мужчина не уступил «Ниссану», который ехал по главной дороге, и на полном ходу врезался в него.

- Пострадали 37-летняя женщина за рулем «Ниссана Х-Трейл» и 6-летняя пассажирка. Они самостоятельно обратились в больницу, - сообщил инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков.
Фото: Геннадий Правдюков.
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