В Ростовской области в ДТП пострадали женщина и 6-летняя девочка

Фото: Геннадий Правдюков.

В городе Азове Ростовской области в результате аварии пострадали женщина и 6-летняя девочка. Происшествие случилось 2 июня около 20:00.Водитель «Хендай» двигался по улице Промышленной. В этот момент с Кооперативной выезжала женщина за рулем «Ниссана». В салоне машины находился 6-летний ребенок. Мужчина не уступил «Ниссану», который ехал по главной дороге, и на полном ходу врезался в него.- Пострадали 37-летняя женщина за рулем «Ниссана Х-Трейл» и 6-летняя пассажирка. Они самостоятельно обратились в больницу, - сообщил инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков.