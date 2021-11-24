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В Семикаракорске пенсионер получил ожоги при пожаре в доме

В Семикаракорске пенсионер получил ожоги при пожаре в доме
В Семикаракорске 66-летний мужчина пострадал во время пожара в частном доме. ЧП случилось вечером 25 ноября на улице Араканцева.

Жилье загорелось около 19 часов. Соседи почувствовали запах гари и вызвали спасателей. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, площадь возгорания была небольшой - около трех квадратных метров. Однако этого оказалось достаточно, чтобы пенсионер получил ожоги.

Огнеборцы потушили пламя в считанные минуты. Пострадавшего жильца передали медикам, которые доставили его в больницу.

- Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, - добавили в ведомстве.
Фото: www.amic.ru
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