В Семикаракорске пенсионер получил ожоги при пожаре в доме

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В Семикаракорске 66-летний мужчина пострадал во время пожара в частном доме. ЧП случилось вечером 25 ноября на улице Араканцева.Жилье загорелось около 19 часов. Соседи почувствовали запах гари и вызвали спасателей. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, площадь возгорания была небольшой - около трех квадратных метров. Однако этого оказалось достаточно, чтобы пенсионер получил ожоги.Огнеборцы потушили пламя в считанные минуты. Пострадавшего жильца передали медикам, которые доставили его в больницу.- Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, - добавили в ведомстве.