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В Ростовской области парень за рулем автобуса врезался в дорогую иномарку

В Ростовской области парень за рулем автобуса врезался в дорогую иномарку

В Азовском районе в селе Кулешовка случилось ДТП с участием пассажирского автобуса и внедорожника, в результате которого пострадал водитель иномарки. Авария случилась субботним вечером 15 июня.

Как сообщили в отделе пропаганды регионального ГИБДД, 24-летний парень за рулем автобуса ПАЗ без пассажиров двигался по одной из главных сельских улиц. Примерно в 18:30 водитель потерял управление, не заметил машину справа от него и врезался в дорогой внедорожник синего цвета «Ауди Q5». От удара 31-летний мужчина за рулем иномарки получил различные травмы.

Машины столкнулись «лоб в лоб» и получили серьезные механические повреждения. Особенно досталось синему джипу, передняя часть которого потребует очень дорого ремонта.

– Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи доставили водителя легкового автомобиля в больницу, – уточнили в ведомстве.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все детали случившегося и проводят проверку.

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