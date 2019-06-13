В Ростовской области парень за рулем автобуса врезался в дорогую иномарку





В Азовском районе в селе Кулешовка случилось ДТП с участием пассажирского автобуса и внедорожника, в результате которого пострадал водитель иномарки. Авария случилась субботним вечером 15 июня.



Как сообщили в отделе пропаганды регионального ГИБДД, 24-летний парень за рулем автобуса ПАЗ без пассажиров двигался по одной из главных сельских улиц. Примерно в 18:30 водитель потерял управление, не заметил машину справа от него и врезался в дорогой внедорожник синего цвета «Ауди Q5». От удара 31-летний мужчина за рулем иномарки получил различные травмы.



Машины столкнулись «лоб в лоб» и получили серьезные механические повреждения. Особенно досталось синему джипу, передняя часть которого потребует очень дорого ремонта.



– Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи доставили водителя легкового автомобиля в больницу, – уточнили в ведомстве.



Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все детали случившегося и проводят проверку.