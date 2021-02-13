Частный дом сгорел в Ростове-на-Дону

В Ростове сгорел частный одноэтажный дом. Происшествие случилось вечером 14 февраля на улице Кузнечной.Пламя быстро распространилось по зданию. Люди выбежали из дома и вызвали пожарных. Прибывшие спасатели полностью ликвидировали огонь спустя полчаса. С возгоранием боролись 30 человек и семь единиц спецтехники. За это время от жилища осталась только конструкция: стены сгорели, а окна вылетели.Как добавили в пресс-службе ГУ МЧС, причина пожара пока не известна.